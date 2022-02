Sci alpino, Giovanni Malagò: “Una grandissima Italia! Due medaglie che fanno la storia” (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Italia intera si sveglia con la bellissima notizia della doppia medaglia nella discesa libera di sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sofia Goggia e Nicol Delago sono state infatti davvero straordinarie e hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo. Più forte di loro soltanto una scatenata Corinne Suter, che ha chiuso davanti a Goggia di appena 16 centesimi. Giovanni Malagò, che era presente sugli spalti per assistere alla gara, ci ha tenuto a complimentarsi con le nostre portacolori (Fonte: CONI): “Una grandissima Italia! Un risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste. Due medaglie che fanno la storia”. Il Presidente del Coni ha poi continuato: “Peccato per l’oro. Ci avevamo sperato. Sono ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022) L’Italia intera si sveglia con la bellissima notizia della doppia medaglia nella discesa libera di scialle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sofia Goggia e Nicol Delago sono state infatti davvero straordinarie e hanno conquistato rispettivamente l’argento e il bronzo. Più forte di loro soltanto una scatenata Corinne Suter, che ha chiuso davanti a Goggia di appena 16 centesimi., che era presente sugli spalti per assistere alla gara, ci ha tenuto a complimentarsi con le nostre portacolori (Fonte: CONI): “UnaUn risultato eccezionale che conferma la forza delle nostre velociste. Duechela”. Il Presidente del Coni ha poi continuato: “Peccato per l’oro. Ci avevamo sperato. Sono ...

Advertising

Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - Coninews : Brividi di emozione! ??????? A #Beijing2022 sarà un venerdì adrenalinico con finali molto attese per i colori itali… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI ? Più forte del dolore, risorge come l'Araba Fenice dopo l'infortunio e ruggisce come una le… - DespricableMe : RT @Eurosport_IT: Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - BlablaAn : @F1ovunque Ci vuole anche quello, se non conosci lo sci alpino non è colpa mia ??????? Da un fanatico di F1 (e un po'… -