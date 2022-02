Sci alpino, Elena Curtoni: “Sono fiera di quello che ho messo in pista, ci ho provato con il cuore” (Di martedì 15 febbraio 2022) Elena Curtoni ha chiuso al quinto posto la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Un ottimo risultato che ha messo in risalto tutte le qualità della nativa di Morbegno. La parte finale, specialmente, è stata davvero straordinaria e ci ha fatto sognare fino alla discesa delle altre azzurre (Nicole Delago e Sofia Goggia) e della svizzera Corinne Suter. “Sono fiera di quello che ho messo in pista, ci ho provato con il cuore – afferma Elena Curtoni ai microfoni della Rai – Ho sognato per un po’, non pensavo di aver fatto una prova perfetta e così è stato. Sono contenta di quello che ho messo in pista. ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)ha chiuso al quinto posto la discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Un ottimo risultato che hain risalto tutte le qualità della nativa di Morbegno. La parte finale, specialmente, è stata davvero straordinaria e ci ha fatto sognare fino alla discesa delle altre azzurre (Nicole Delago e Sofia Goggia) e della svizzera Corinne Suter. “diche hoin, ci hocon il– affermaai microfoni della Rai – Ho sognato per un po’, non pensavo di aver fatto una prova perfetta e così è stato.contenta diche hoin. ...

