Sci alpino | è grande festa sul podio | la premiazione di Sofia Goggia e Nadia Delago – VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022)regalano all’Italia una giornata esaltate in quel di Pechino con due medaglie conqustate tra le porte larghe della “Rock”. L‘Olimpiade azzurra si arricchisce dunque di un doppio alloro difficilmente pronosticabile alla vigilia ma meritatissimo per quanto fatto vedere sul pendio di Yanqing dalle nostre velociste. Elena Curtoni completa il capolavoro azzurro con un quinto posto a suo modo storico: mai era successo che in una manizione invernale a cinque cerchi tre portacolori italiane occupassero le prime cinque posizioni. Inoltre due atlete del Bel Paese sullo stessomancavano addirittura da Salt Lake City 2002: davvero un evento trionfale quello andato in scena stamani, che entra di diritto nella storia sportiva azzurra. Sci ...

Grande Italia dunque, nelloarrivano la medaglia numero due e tre dopo l'argento di Federica Brignone nel gigante e, più che giustamente, l'argento di Sofia Goggia sarà celebrato per ...Allodico: ora cuore e testa per le prossime competizioni. Tra combinata, speciale e team event possiamo fare molto bene. Daje Italia Team!" le parole del presidente del Coni Giovanni ...Sofia Goggia e Nadia Delago regalano all’Italia una giornata esaltate in quel di Pechino con due medaglie conqustate tra le porte larghe della “Rock”. L‘Olimpiade azzurra si arricchisce dunque di un ...Dopo tre settimane è sul podio alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Magnetica. Robot dal cuore pulsante di passione, di amore per lo sci alpino e per la vita, di caparbietà e di tenacia. Soltanto ...