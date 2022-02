Sci alpino | Corinne Suter | “Vincere consecutivamente Mondiali e Olimpiadi come Lindsey Vonn è una cosa incredibile”

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022)ha fatto tombola. L’elvetica azzecca la miglior discesa della stagione vincendo meritatamente la gara tra le porte larghe della rassegna olimpica, si piazzano al secondo e terzo posto le azzurre Sofia Goggia e Nadia Delago. Giornata indimenticabile per la veterana rossocrociata, sensazionale nel far viaggiare i materiali sul tratto di scorrimento conclusivo della “Rock”., classe ’94, ambiva alla medaglia olimpica per completare un palmarès ricchissimo, in cui si contano ben cinque medaglie iridate (tra cui un oro in discesa conquistato proprio aidi Cortina) e due globi di cristallo. Da eterna piazzata a Campionessa il passo è breve: la ragazza del Canton Svitto vanta all’attivo solo quattro vittorie nel circuito di Coppa del Mondo, ma dopo questa giornata può dire di aver vinto tutto ciò ...