Sci alpino | caduta e grave infortunio per la francese Camille Cerutti Urla laceranti – VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) La discesa libera valevole per i Giochi Olimpici 2022 ha riservato sorprese dall’inizio alla fine della gara. Festeggia l’elvetica Corinne Suter che trionfa davanti alle azzurre Sofia Goggia e Nadia Delago, purtroppo dobbiamo render conto anche dellaoccorsa a. Partita con il pettorale ventisette la sciatrice d’oltralpe è stata sbalzata in uno dei passaggi chiave della “Rock” a poche decine di metri dal cancelletto.ha terminato la sua lunghissima scivolata nelle reti, riportando la rottura del legamento e del menisco del ginocchio destro. Ecco le immagini del crash, si prospetta un lungo periodo di riabilitazione per la giovane transalpina classe ’98. Sofia Goggia: “Se mi avessero detto che avrei vinto un argento…” –...

L' abbraccio al traguardo con la sorella Nicol profumava già di podio: ' È stato molto emozionante, in partenza mi ha detto di divertirmi e di sciare come so. Ci siamo abbracciate ed è stato ...Un bottino formidabile, che spesso e volentieri ha oscurato dal punto di vista mediatico gli attriti tra le due fuoriclasse. Negli anni ha preso piede una sana rivalità, fonte di motivazioni ...La discesa libera valevole per i Giochi Olimpici 2022 ha riservato sorprese dall’inizio alla fine della gara. Festeggia l’elvetica Corinne Suter che trionfa davanti alle azzurre Sofia Goggia e Nadia ...Dal 2002 lo sci alpino non regalava una doppia medagli nella stessa gara all'Italia nelle Olimpiadi invernali. Sofia Goggia e Nadia Delago si sono prese l'argento e il bronzo nella discesa libera ...