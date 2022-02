Scholz come Macron: seduto a 4 metri di distanza da Putin. E i tavoli del Cremlino diventano meme (Di martedì 15 febbraio 2022) Alcuni giorni fa, l’immagine di Emmanuel Macron seduto a quattro metri di distanza da Vladimir Putin era diventata virale. Fonti vicine al presidente francese avevano spiegato che il distanziamento si era reso necessario per la decisione dello stesso capo dell’Eliseo di non sottoporsi a un test anti-Covid russo prima del vertice. «Non potevamo accettare che mettessero le mani sul Dna del presidente», aveva detto una delle fonti a Reuters. Oggi, al tavolo con Putin, si è seduto il cancelliere tedesco Olaf Scholz, arrivato a Mosca per mediare sulla crisi ucraina. February 15, 2022 Il rigoroso distanziamento sociale imposto dal presidente russo, in realtà, non è un trattamento riservato ai soli leader occidentali. Ieri, 14 febbraio, ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Alcuni giorni fa, l’immagine di Emmanuela quattrodida Vladimirera diventata virale. Fonti vicine al presidente francese avevano spiegato che il distanziamento si era reso necessario per la decisione dello stesso capo dell’Eliseo di non sottoporsi a un test anti-Covid russo prima del vertice. «Non potevamo accettare che mettessero le mani sul Dna del presidente», aveva detto una delle fonti a Reuters. Oggi, al tavolo con, si èil cancelliere tedesco Olaf, arrivato a Mosca per mediare sulla crisi ucraina. February 15, 2022 Il rigoroso distanziamento sociale imposto dal presidente russo, in realtà, non è un trattamento riservato ai soli leader occidentali. Ieri, 14 febbraio, ...

