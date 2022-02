Sanremo 2022, Tananai conquista anche Jovanotti: su TikTok la cover di «Sesso Occasionale» – Il video (Di martedì 15 febbraio 2022) Maglietta di Tananai ispirata al design degli Iron Maiden, chitarra tra le mani e cappellino fucsia. Nonostante l’ultimo posto nella classifica del Festival di Sanremo, Tananai è riuscito a conquistare anche Lorenzo Jovanotti. Su TikTok, Jova ha suonato una cover acustica di Sesso Occasionale, un omaggio parecchio apprezzato dal pubblico, visto che il video ha totalizzato oltre 300 mila visualizzazioni e 47 mila like. Entusiasti i commenti: «La cosa più bella vista oggi», «Basta, la mia vita è completa», «Tananai come stile di vita». Jovanotti è reduce dal successo a Sanremo ottenuto proprio nella serata dedicata a cover e duetti: in ... Leggi su open.online (Di martedì 15 febbraio 2022) Maglietta diispirata al design degli Iron Maiden, chitarra tra le mani e cappellino fucsia. Nonostante l’ultimo posto nella classifica del Festival diè riuscito areLorenzo. Su, Jova ha suonato unaacustica di, un omaggio parecchio apprezzato dal pubblico, visto che ilha totalizzato oltre 300 mila visualizzazioni e 47 mila like. Entusiasti i commenti: «La cosa più bella vista oggi», «Basta, la mia vita è completa», «come stile di vita».è reduce dal successo aottenuto proprio nella serata dedicata ae duetti: in ...

