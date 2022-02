Sanremo 2022, ecco quanto stanno vendendo le canzoni del Festival: Mahmood e Blanco già disco di platino con ‘Brividi’ (Di martedì 15 febbraio 2022) Il successo del Festival di Sanremo 2022 è inarrestabile. Dopo il boom di ascolti (una media di 11.270.000 telespettatori pari al 58% di share), ora sono le canzoni, le vere protagoniste, a continuare a superare traguardi. Intanto i vincitori Mahmood e Blanco hanno già conquistato il disco di platino con Brividi. disco d’oro invece per Ovunque Sarai di Irama e Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. Come riportato dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), nella settimana dal 4 al 10 febbraio, l’album più venduto è Taxi Driver di Rkomi, a seguire Blu Celeste di Blanco e al terzo posto la compilation Sanremo 2022. I singoli? Nelle prime 10 posizioni troviamo 10 brani ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Il successo deldiè inarrestabile. Dopo il boom di ascolti (una media di 11.270.000 telespettatori pari al 58% di share), ora sono le, le vere protagoniste, a continuare a superare traguardi. Intanto i vincitorihanno già conquistato ildicon Brividi.d’oro invece per Ovunque Sarai di Irama e Ciao Ciao de La Rappresentante di Lista. Come riportato dalla FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana), nella settimana dal 4 al 10 febbraio, l’album più venduto è Taxi Driver di Rkomi, a seguire Blu Celeste die al terzo posto la compilation. I singoli? Nelle prime 10 posizioni troviamo 10 brani ...

