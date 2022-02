San Valentino di lusso in casa Icardi: rose e Chanel per Wanda Nara e le bimbe (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 14 febbraio 2022 si è festeggiato un San Valentino speciale in casa Icardi, il primo in seguito alla crisi coniugale tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Dopo la bufera degli ultimi mesi il giocatore non ha badato a spese per la moglie… e per le due figlie. Il Wanda-gate è acqua passata Dopo la crisi è tornata la passione tra Wanda e MauroNell’autunno scorso l’imprenditrice e il calciatore sono stati a un passo dal divorzio, a causa di una presunta scappatella di lui con la modella Eugenia Suarez. Secondo quanto dichiarato dalla stessa Wanda Nara a una tv argentina, Mauro Icardi avrebbe sì incontrato la Suarez ma tra i due non ci sarebbe stato niente. Di fatto la Nara, dopo vari ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Il 14 febbraio 2022 si è festeggiato un Sanspeciale in, il primo in seguito alla crisi coniugale trae Mauro. Dopo la bufera degli ultimi mesi il giocatore non ha badato a spese per la moglie… e per le due figlie. Il-gate è acqua passata Dopo la crisi è tornata la passione trae MauroNell’autunno scorso l’imprenditrice e il calciatore sono stati a un passo dal divorzio, a causa di una presunta scappatella di lui con la modella Eugenia Suarez. Secondo quanto dichiarato dalla stessaa una tv argentina, Mauroavrebbe sì incontrato la Suarez ma tra i due non ci sarebbe stato niente. Di fatto la, dopo vari ...

