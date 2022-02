San Valentino: 85enne muore sulla tomba del marito morto da 40 anni (Di martedì 15 febbraio 2022) Una coincidenza che oscilla tra il tragico ed il romantico è avvenuta nella giornata di ieri a Treviglio, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, un’anziana di 85 anni è morta ieri sulla tomba di suo marito, a causa di un malore, proprio nel giorno di San Valentino, la festa degli innamorati. La donna, da quarant’anni, si recava tutti i giorni al cimitero, per portare dei fiori al marito defunto, recitare una preghiera e mantenere l’illusione di quel legame che li aveva tenuti insieme, anche se per poco. E proprio ieri sera, sulla tomba del marito Giacomo, nel giorno della festa degli innamorati, la signora Erminia Dossi, 85 anni, ha avuto un malore ed è morta. La ... Leggi su zon (Di martedì 15 febbraio 2022) Una coincidenza che oscilla tra il tragico ed il romantico è avvenuta nella giornata di ieri a Treviglio, in provincia di Bergamo. Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, un’anziana di 85è morta ieridi suo, a causa di un malore, proprio nel giorno di San, la festa degli innamorati. La donna, da quarant’, si recava tutti i giorni al cimitero, per portare dei fiori aldefunto, recitare una preghiera e mantenere l’illusione di quel legame che li aveva tenuti insieme, anche se per poco. E proprio ieri sera,delGiacomo, nel giorno della festa degli innamorati, la signora Erminia Dossi, 85, ha avuto un malore ed è morta. La ...

