Salvini torna a difendere il Superbonus | «Non possiamo bloccare tutto per qualche truffa» – Il video

(Di martedì 15 febbraio 2022) «Le truffe ci sono come in ogni campo. Se uno passa col rosso dai una multa a chi passa col rosso, non è che blocchi tutte le automobili. Sono un tifoso del, dei lavori e dei cantieri». Così Matteol’incentivo finito al centro delle polemiche dopo le critiche del premier Mario Draghi a una «legge scritta senza prevedere controlli».ha parlato anche delle divergenze, emerse già ieri 14 febbraio, con il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti: «Giorgetti dice che non è solo ilche può rilanciare l’economia. Vero, ma ilè fondamentale», ha detto il segretario della Lega. Leggi anche:, è tutti contro tutti.contraddice Giorgetti, ...

