Salvini alla giornalista: “Se lei vuole farsi le canne è libera di farlo” – Video (Di martedì 15 febbraio 2022) Piccolo battibecco sul tema della cannabis tra Matteo Salvini e una giornalista durante le dichiarazioni alla stampa fuori dal Palazzo della Consulta sui referendum in materia di giustizia, eutanasia e cannabis. A un certo punto, incalzato dalle domande della giornalista, il leader della Lega ha perso la pazienza: “Se lei vuole farsi le canne è libera di farlo”, ha detto”, io no. Punto, basta”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Piccolo battibecco sul tema della cannabis tra Matteoe unadurante le dichiarazionistampa fuori dal Palazzo della Consulta sui referendum in materia di giustizia, eutanasia e cannabis. A un certo punto, incalzato dalle domande della, il leader della Lega ha perso la pazienza: “Se leiledi”, ha detto”, io no. Punto, basta”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

