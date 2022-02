Salvini alla giornalista che gli chiede del referendum sulla Cannabis: “Lei è libera di farsi le canne” | VIDEO (Di martedì 15 febbraio 2022) “Vediamo cosa sarà accolto o meno, io sono contro l’utilizzo di ogni genere di droga, che sia la coltivazione, la distribuzione e l’utilizzo di ogni tipo di droga”: Matteo Salvini risponde ai giornalisti interrogato per un parere nel giorno in cui la Corte costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità dei referendum da tenersi in primavera, tra i quali anche quello per la liberalizzazione della Cannabis. Salvini alla giornalista che gli chiede del referendum sulla Cannabis: “Lei è libera di farsi le canne” Una giornalista lo incalza, spiegandogli che il quesito sulla marijuana è sovrapponibile, per un aspetto, a ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) “Vediamo cosa sarà accolto o meno, io sono contro l’utilizzo di ogni genere di droga, che sia la coltivazione, la distribuzione e l’utilizzo di ogni tipo di droga”: Matteorisponde ai giornalisti interrogato per un parere nel giorno in cui la Corte costituzionale si pronuncia sull’ammissibilità deida tenersi in primavera, tra i quali anche quello per lalizzazione dellache glidel: “Lei èdile” Unalo incalza, spiegandogli che il quesitomarijuana è sovrapponibile, per un aspetto, a ...

