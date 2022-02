Advertising

anteprima24 : ** ##Salerno, #Lavori agli impianti sportivi per 160mila euro ** - LuceverdeRadio : ???? #Autostrade #Lavori- A3 Napoli - Salerno ?????? Coda tra Vietri sul Mare e Salerno > Salerno #Luceverde #Campania - LuceverdeRadio : ????#Autostrade #Lavori - A3 Napoli Salerno ?????? Code tra tra Vietri sul Mare e Salerno > Salerno #Luceverde #Campania - digimani69 : Autostrada Genova Torino Lavori in corso da anni. Poi parliamo della Salerno Reggio Calabria. Ma qualcuno controlla… - FulvioPirchio : RT @FernandoVecchi4: Salerno: La Cisl IrpiniaSannio ha portato il saluto di tutta la Confederazione all’amico territoriale di Salerno, a Ge… -

Sabato 19 febbraio 2022, alle ore 21.15, al Teatro Genovesi adebutta in prima assoluta "L'odore della luna", lo spettacolo scritto da Marco De Simone, ... ad oggi sono due ia sua firma .... Era una delle zone didove ancora mancava la rete fognaria. Ora, come ha reso noto 'Sistemi- Servizi idrici', che gestisce la rete in città, isono stati ultimati. Si parla dei tronchi fognari di Via Casa Scuoppo e Via Casa Volpe, nell'area di Matierno. Conclusi gli ...Autostrade Meridionali comunica che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di manutenzione della galleria “Castello”, in orario notturno, nelle due notti consecutive di mercoledì 16 e ...All’incirca 160mila euro: a tanto ammonta la cifra che l’amministrazione comunale ha destinato ai lavori per la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, con l’approvazione del progetto ...