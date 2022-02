Salento, migranti a bordo di una imbarcazione nelle acque di Gallipoli Sono una settantina (Di martedì 15 febbraio 2022) Circa 70 migranti a bordo di un veliero nelle acque di Gallipoli, tra Lido Pizzo e Marina di Mancaversa. Le persone sarebbero sbarcate dopo l’incagliamento del natante sulla scogliera. Sul posto Sono intervenuti i carabinieri, gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. L'articolo Salento, migranti a bordo di una imbarcazione nelle acque di Gallipoli <small class="subtitle">Sono una settantina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di martedì 15 febbraio 2022) Circa 70di un velierodi, tra Lido Pizzo e Marina di Mancaversa. Le persone sarebbero sbarcate dopo l’incagliamento del natante sulla scogliera. Sul postointervenuti i carabinieri, gli uomini della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. L'articolodi unadi una proviene da Noi Notizie..

