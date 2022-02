Rudiger sul futuro: “Permanenza al Chelsea? Non dipende da me!” (Di martedì 15 febbraio 2022) Antonio Rudiger, difensore in scadenza con il Chelsea e sul taccuino di diverse big d’Europa, ha parlato del suo futuro in una recente intervista rilasciata al “The Athletic“. Queste le sue dichiarazioni: Antonio Rudiger“Il mio futuro? Qua al Chelsea sto benissimo, l’ho sempre detto. Penso che anche dall’esterno si possa vedere quanto sono felice qui, soprattutto per il modo in cui gioco. La mia Permanenza non dipende solo da me, ci sono altre persone che devono prendere decisioni“. Dopo aver rifiutato il rinnovo proposto dalla società a febbraio, il centrale ex Roma potrebbe dunque aver cambiato idea riguardo la sua Permanenza ai Blues e non sembrerebbe interessato ad abbandonare Londra nel futuro prossimo. Leggi su rompipallone (Di martedì 15 febbraio 2022) Antonio, difensore in scadenza con ile sul taccuino di diverse big d’Europa, ha parlato del suoin una recente intervista rilasciata al “The Athletic“. Queste le sue dichiarazioni: Antonio“Il mio? Qua alsto benissimo, l’ho sempre detto. Penso che anche dall’esterno si possa vedere quanto sono felice qui, soprattutto per il modo in cui gioco. La mianonsolo da me, ci sono altre persone che devono prendere decisioni“. Dopo aver rifiutato il rinnovo proposto dalla società a febbraio, il centrale ex Roma potrebbe dunque aver cambiato idea riguardo la suaai Blues e non sembrerebbe interessato ad abbandonare Londra nelprossimo.

