Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si sposano? L’anello di brillanti c’è, manca altro? (Di martedì 15 febbraio 2022) Rosalinda Cannavò non trattiene la sua gioia, ospite con Andrea Zenga Casa Chi mostra L’anello di fidanzamento. Il matrimonio è vicino? L’anello all’anulare desto, il sorriso dell’attrice e la tenerezza di Andrea Zenga nell’avere reso la donna che ama così felice. E’ la prima volta che la Cannavò mostra il suo anello, una vera con 16 brillanti. Il figlio di Walter Zenga e Roberta Termali non ha badato a spese per l’occasione e l’occasione è il loro primo anniversario d’amore. Stanno insieme dallo scorso 15 febbraio, per loro due San Valentino è la vigilia di un giorno che sarà sempre importante. Si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip, per Andrea Zenga ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 15 febbraio 2022)non trattiene la sua gioia, ospite conCasa Chi mostradi fidanzamento. Il matrimonio è vicino?all’anulare desto, il sorriso dell’attrice e la tenerezza dinell’avere reso la donna che ama così felice. E’ la prima volta che lamostra il suo anello, una vera con 16. Il figlio di Waltere Roberta Termali non ha badato a spese per l’occasione e l’occasione è il loro primo anniversario d’amore. Stanno insieme dallo scorso 15 febbraio, per loro due San Valentino è la vigilia di un giorno che sarà sempre importante. Si sono conosciuti e innamorati nella casa del GF Vip, per...

Advertising

ZengaGfvip : - rosalindamyhea1 : @ToninaMonticel1 @AXBproduction Non sarò mai attrice perché sono professoressa e fiera di esserlo. Nn ho nulla cont… - Novella_2000 : solo per instagram: Due ex vipponi del #GFVip 5 si sposano? Arriva l’anello di fidanzamento - DonnaGlamour : Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga innamoratissimi: spunta l’anello di fidanzamento - 361_magazine : Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga hanno scelto Firenze per festeggiare un giorno speciale -