Ronaldo lascia lo United | può tornare in Italia | cosa sta succedendo

Advertising

gilnar76 : Ronaldo lascia lo United? Dall’Inghilterra: tentazione Roma con Mourinho! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Ronaldo lascia lo United? Dall'Inghilterra: tentazione Roma con Mourinho! - - ItaliaFpl : In attacco la scorsa DGW lascia ai manager King (9) come attaccante, seguito da Antonio (6) e Dennis (3); vediamo s… - astralkorper : RT @macho_morandi: @lele_9009 Inter aveva ronaldo vieri juve trazeguet zidan del piero lazio boksic nedved roma batistuta totti parma cresp… - macho_morandi : @lele_9009 Inter aveva ronaldo vieri juve trazeguet zidan del piero lazio boksic nedved roma batistuta totti parma… -

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo lascia

Juventus News 24

Miperplesso il fatto che la piazza non si sia ancora mobilitata come accadde ad esempio ... I grandi campioni come Messi osono aziende multinazionali. I costi sono enormemente più alti ...... Colin Harvey (suo allenatore nel settore giovanile dell'Everton, ndr), mi vede e mipassare. LITE CON FERGUSON - 'Nell'estate 2010 avevamo vendutoe Tevez: ero rimasto solo io, come ...Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il Manchester United è in crisi e CR7 è già dato in bilico e legato alla scelta del nuovo allenatore da parte dei Red Devils.Dall’Inghilterra rimbalza una clamorosa indiscrezione sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo un’esclusiva del The Sun, il futuro del campione portoghese sembra essere lontano da Manchester. Oltre a ...