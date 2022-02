Roma, turista USA caduta dal ponte sul Tevere durante il viaggio di nozze: «Salva per miracolo, aiutatemi a guarire» (Di martedì 15 febbraio 2022) La sua storia aveva scioccato tutti prima di Natale: il sogno di una giovane coppia americana, quello di trascorrere la luna di miele nella città Eterna, che si era trasformato improvvisamente in tragedia. Lei, Kristin Falterman, e lui, Stephen Vincent, si trovavano nei pressi del ponte Principe Amedeo Savoia Aosta lo scorso 22 dicembre quando a un certo punto la giovane sposa era precipitata nel vuoto. Un volo spaventoso, poi la corsa in Ospedale e un epilogo che sembrava purtroppo scontato. E invece la ragazza ha vinto la sua battaglia più dura, quella per la vita. turista americana precipitata dal ponte sul Tevere Kristin era stata operata d’urgenza al San Camillo per ridurre le numerose fratture riportate. Un lavoro encomiabile quello dei medici che sono riusciti a Salvarla. Adesso però la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 15 febbraio 2022) La sua storia aveva scioccato tutti prima di Natale: il sogno di una giovane coppia americana, quello di trascorrere la luna di miele nella città Eterna, che si era trasformato improvvisamente in tragedia. Lei, Kristin Falterman, e lui, Stephen Vincent, si trovavano nei pressi delPrincipe Amedeo Savoia Aosta lo scorso 22 dicembre quando a un certo punto la giovane sposa era precipitata nel vuoto. Un volo spaventoso, poi la corsa in Ospedale e un epilogo che sembrava purtroppo scontato. E invece la ragazza ha vinto la sua battaglia più dura, quella per la vita.americana precipitata dalsulKristin era stata operata d’urgenza al San Camillo per ridurre le numerose fratture riportate. Un lavoro encomiabile quello dei medici che sono riusciti arla. Adesso però la ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, turista USA caduta dal ponte sul Tevere durante il viaggio di nozze: «Salva per miracolo, aiutatemi a guarire» - laura12ottobre : #GiornodellaVergogna non poter accompagnare in giro a Roma una giovane turista che viene da Londra perché non ho ac… - ilmessaggeroit : Kristin, la turista caduta giù dal Lungotevere: «Sto meglio, aiutatemi a guarire» - Mp2012m : @Giancky26 Ci sta anche questo aspetto. Il problema è che una volta prenotato e arrivati a Roma, ci vuole il pass p… - Valentinacine : RT @CasaLettori: Prima o poi arriva l'ora in cui bisogna prendere una posizione che non è né sicura, né conveniente, né popolare; ma bi… -