Roma, studentessa di 16 anni insultata dalla professoressa: “Copriti la pancia. Che stai sulla Salaria?” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ma che stai sulla Salaria?“. Al liceo scientifico Righi di Roma è esplosa una bufera per le parole usate da una professoressa nei confronti di una studentessa di 16 anni. La ragazza era stata redarguita perché stava girando un video su TikTok indossando una maglietta ritenuta troppo corta dalla prof, che appunto le si è rivolta dicendole “stai sulla Salaria?”, riferendosi a una strada a Roma frequentata da prostitute. Immediata la reazione dei compagni della ragazza e degli studenti del liceo che hanno così deciso: “Andremo a scuola con gonna e short per protestare contro la prof che ha offeso la nostra amica. Romperemo il dress code“. Liceo Righi di Roma, che cosa è ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022) “Ma che?“. Al liceo scientifico Righi diè esplosa una bufera per le parole usate da unanei confronti di unadi 16. La ragazza era stata redarguita perché stava girando un video su TikTok indossando una maglietta ritenuta troppo cortaprof, che appunto le si è rivolta dicendole “?”, riferendosi a una strada afrequentata da prostitute. Immediata la reazione dei compagni della ragazza e degli studenti del liceo che hanno così deciso: “Andremo a scuola con gonna e short per protestare contro la prof che ha offeso la nostra amica. Romperemo il dress code“. Liceo Righi di, che cosa è ...

