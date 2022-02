Roma, operaio e pusher: nascondeva nel box auto più di 5 chili di droga (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma – I Carabinieri della Stazione Roma La Storta hanno arrestato un Romano di 49 anni, operaio, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso, all’interno di un box auto a lui in uso, di 5,24 chili di hashish, altri 39 grammi di cocaina, 580 grammi di marijuana e materiale vario atto al confezionamento delle dosi. La droga e tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato in sede di udienza di convalida ed è stata disposta la misura dell’obbligo di firma in attesa del rito abbreviato che si terrà il prossimo 23 marzo. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022)– I Carabinieri della StazioneLa Storta hanno arrestato unno di 49 anni,, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato trovato in possesso, all’interno di un boxa lui in uso, di 5,24di hashish, altri 39 grammi di cocaina, 580 grammi di marijuana e materiale vario atto al confezionamento delle dosi. Lae tutto il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. L’arresto è stato convalidato in sede di udienza di convalida ed è stata disposta la misura dell’obbligo di firma in attesa del rito abbreviato che si terrà il prossimo 23 marzo. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che ...

