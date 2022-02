Roma-Lido, il terzo treno fuori uso per tre giorni. AssoTutela: “Situazione improponibile” (Di martedì 15 febbraio 2022) Ostia – Continuano i disagi della Roma-Lido, il cui servizio sarà ulteriormente rallentato fino a giovedì. Come annunciato da Atac (clicca qui), infatti, il 14, il 15 e il 17 febbraio uno dei tre soli convogli attualmente operativi è stato e sarà momentaneamente ritirato dalla circolazione per consentire alcuni interventi di manutenzione: “Nelle giornate di lunedì e martedì il treno non sarà disponibile dalle ore 9.30 al termine della giornata, giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.00 circa”, si legge nell’avviso diffuso dall’azienda capitolina. Una notizia che è stata l’ennesimo colpo di grazia per i pendolari, già stremati da mesi di disservizi a tutti i livelli e che adesso si trovano nuovamente costretti a fare i conti con tempi d’attesa che sfiorano i quaranta minuti. “Come associazione di tutela dei diritti, non restiamo mai ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 15 febbraio 2022) Ostia – Continuano i disagi della, il cui servizio sarà ulteriormente rallentato fino a giovedì. Come annunciato da Atac (clicca qui), infatti, il 14, il 15 e il 17 febbraio uno dei tre soli convogli attualmente operativi è stato e sarà momentaneamente ritirato dalla circolazione per consentire alcuni interventi di manutenzione: “Nelle giornate di lunedì e martedì ilnon sarà disponibile dalle ore 9.30 al termine della giornata, giovedì dalle ore 9.30 alle ore 15.00 circa”, si legge nell’avviso diffuso dall’azienda capitolina. Una notizia che è stata l’ennesimo colpo di grazia per i pendolari, già stremati da mesi di disservizi a tutti i livelli e che adesso si trovano nuovamente costretti a fare i conti con tempi d’attesa che sfiorano i quaranta minuti. “Come associazione di tutela dei diritti, non restiamo mai ...

InfoAtac : #info #atac - Ferrovia Roma-Lido - prossime partenze: da Eur Magliana: 18.15-18.28-18.54; da Colombo: 18.15-18.54-19.07-19.33 #Roma
GPaccasassi : @InfoAtac complimenti per il servizio Roma lido veramente da terzo mondo
stefano_dart : RT @OQuotidianaBlog: Ferrovia Roma-Lido, solo due treni in servizio. Frequenza a 39 minuti
1608silvia : RT @RaponiRoberto1: Ci vediamo mercoledì 16 febbraio dalle 16.30 alla stazione di Acilia insieme ad attivisti ed eletti ad esporre le nostr…