Roma, 100 milioni spesi nel mercato ma la squadra non ingrana (Di martedì 15 febbraio 2022) La Roma non ingrana nonostante i tanti soldi spesi nel mercato estivo e di gennaio: serve un cambio di passo in campo La Roma non ingrana in campionato. I risultati faticano ad arrivare e ora la squadra è sotto esame. Giocatori e allenatore tutti in discussione, serve un cambio di passo. Tra agosto e gennaio sono stati spesi ben 100 milioni per rivoluzionare la Roma e per il momento Mourinho sta facendo peggio di Fonseca. Lo riporta Il Messaggero.

