Robinho, mandato d'arresto internazionale per il calciatore brasiliano (Di martedì 15 febbraio 2022) condannato per lo stupro di una giovane albanese Per Robinho, l'ex attaccante del Milan, è stato chiesto un mandato di cattura internazionale. La procura di Milano ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta, facendo seguito alla condanna in via definitiva a 9 anni di carcere per il calciatore brasiliano, colpevole di violenza sessuale di gruppo ai danni di una 23enne albanese. I fatti risalgono al 22 gennaio 2013. Insieme al calciatore è stato condannato anche un amico. Durante il processo erano emersi dei dettagli relativi allo stupro. In particolare secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, "il calciatore aveva fatto avrebbe fatto bere la ragazza fino al punto da renderla incosciente e poi il gruppo l'avrebbe violentata a turno, senza che lei ...

