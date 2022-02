Robinho, inoltrata la richiesta di estradizione per il brasiliano condannato per stupro (Di martedì 15 febbraio 2022) Per Robinho, ex attaccante del Milan, la Procura di Milano ha chiesto l’estradizione e il mandato d’arresto internazionale a seguito della condanna per stupro. Il brasiliano, ex stella del calcio mondiale, è stato condannato per uno stupro di gruppo risalente al 2013. L’allora calciatore, oggi 38 anni, ha infatti violentato una ragazza albanese in un noto locale di Brescia. La giovane, 23 anni, era nel locale per festeggiare il compleanno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti Robinho e i suoi complici fecero bere la vittima fino a renderla priva di sensi, per poi abusarne a turno nel guardaroba del locale. Per questo episodio l’ex calciatore è stato condannato a 9 anni di carcere. La costituzione brasiliana non prevede però ... Leggi su italiasera (Di martedì 15 febbraio 2022) Per, ex attaccante del Milan, la Procura di Milano ha chiesto l’e il mandato d’arresto internazionale a seguito della condanna per. Il, ex stella del calcio mondiale, è statoper unodi gruppo risalente al 2013. L’allora calciatore, oggi 38 anni, ha infatti violentato una ragazza albanese in un noto locale di Brescia. La giovane, 23 anni, era nel locale per festeggiare il compleanno. Secondo la ricostruzione degli inquirentie i suoi complici fecero bere la vittima fino a renderla priva di sensi, per poi abusarne a turno nel guardaroba del locale. Per questo episodio l’ex calciatore è statoa 9 anni di carcere. La costituzione brasiliana non prevede però ...

