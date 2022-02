Robinho condannato per stupro, mandato d’arresto internazionale per l’ex attaccante del Milan (Di martedì 15 febbraio 2022) Robinho condannato per stupro. La Procura di Milano ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e il mandato di arresto internazionale per il calciatore ed ex attaccante del Milan, Robinho, pseudonimo di Robson de Souza Santos, condannato in via definitiva a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza allora di 23 anni, commessa a Milano nel 2013. L’ordine di carcerazione è stato inviato al ministero di Giustizia che si occuperà di inoltrarlo alle autorità del Brasile, Paese in cui attualmente si trova il calciatore 38enne. È improbabile però che Robinho sarà consegnato alla giustizia italiana perché la Costituzione ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 15 febbraio 2022)per. La Procura dio ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e ildi arrestoper il calciatore ed exdel, pseudonimo di Robson de Souza Santos,in via definitiva a nove anni di reclusione per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza allora di 23 anni, commessa ao nel 2013. L’ordine di carcerazione è stato inviato al ministero di Giustizia che si occuperà di inoltrarlo alle autorità del Brasile, Paese in cui attualmente si trova il calciatore 38enne. È improbabile però chesarà consegnato alla giustizia italiana perché la Costituzione ...

