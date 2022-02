Robinho condannato per stupro: mandato d’arresto da Milano. Ma il Brasile… (Di martedì 15 febbraio 2022) La Procura di Milano ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e il mandato d'arresto internazionale per l'ex attaccante del Milan Robinho Leggi su golssip (Di martedì 15 febbraio 2022) La Procura diha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione e ild'arresto internazionale per l'ex attaccante del Milan

Advertising

repubblica : Milano, la procura firma il mandato d'arresto per l'ex milanista Robinho condannato per stupro. Chiesta l'estradizi… - Open_gol : Deve scontare 9 di carcere per la violenza sessuale su una 23 enne albanese - frinzi2 : RT @theMilanZone_: ?? Mandato d'arresto internazionale per #Robinho. L'ex Milan è stato condannato per stupro. - Mterryf1 : RT @TuttoMercatoWeb: Mandato d'arresto internazionale per Robinho. L'ex Milan è stato condannato per stupro - theMilanZone_ : ?? Mandato d'arresto internazionale per #Robinho. L'ex Milan è stato condannato per stupro. -