Robinho condannato per stupro: c'è la richiesta di estradizione (Di martedì 15 febbraio 2022) Caso Robinho: la procura di Milano ha inoltrato al Ministero della Giustizia la richiesta di estradizione dopo la condanna per stupro Il PM di Milano ha richiesto al Ministero della Giustizia il mandato d'arresto internazionale e la richiesta di estradizione per Robinho. L'ex Milan è stato recentemente condannato a 9 anni di carcere per violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazza albanese in un locale milanese il 22 gennaio 2013. Al termine di un procedimento arrivato fino in Cassazione, lo scorso 19 gennaio la sentenza è diventata definitiva. Tuttavia, difficilmente il Brasile lo consegnerà alle autorità italiane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

