Robinho, condanna definitiva per violenza sessuale: richiesta di estradizione e mandato di arresto per il brasiliano (Di martedì 15 febbraio 2022) mandato d'arresto internazionale con richiesta di estradizione per Robinho, ex attaccante del Milan, e condannato in maniera definitiva per violenza sessuale su una 23enne albanese la notte del 22... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 15 febbraio 2022)d'internazionale condiper, ex attaccante del Milan, eto in manierapersu una 23enne albanese la notte del 22...

repubblica : Robinho, mandato d'arresto internazionale dei pm di Milano dopo la condanna per stupro - infoitsport : Robinho, 'richiesta di estradizione inoltrata': verso l'arresto per la condanna per stupro, mandato internazionale - infoitsport : Robinho, mandato d'arresto internazionale dopo la condanna per stupro - Sportmediaset - Pall_Gonfiato : Robinho, condanna definitiva per violenza sessuale: richiesta di estradizione e mandato di arresto per il brasiliano - 13Andrea07 : RT @CalcioFinanza: Mandato d’arresto internazionale per Robinho dopo la condanna per stupro: ma il Brasile non lo estraderà -