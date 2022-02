Roberta Vinci torna a giocare e abbraccia il padel! Esordio nel World Tour | si qualifica per il Miami Open

(Di martedì 15 febbraio 2022)ta a! A quasi quattro anni dall’ultimo incontro di tennis, disputato sulla terra rossa del Foro Italico nel 2018, la pugliese ha rito la racchetta. Si tratta, però, di quella da padel, sport sempre più in espansione e che sta trovando un sacco di appassionati in giro per tutto il mondo. La 38enne ha fatto il proprionelPadel, ovvero la massima competizione internazionale itinerante. L’azzurra ha affiancato Giulia Sussarello nel “cuadro”, in sostanza il doppio di padel. La coppia italiana, composta dalla ex numero 60 del mondo e dalla già numero 488 del ranking WTA, si èta al tabellone principale del2022, torneo in programma ...

Advertising

Pacofemo181262 : @roberta_vinci @As_MasDeporte @AS_Eojeda Campione fortunato! - ninosardina90 : @roberta_vinci @As_MasDeporte @AS_Eojeda Grandissimaaaaaa! - Gazzetta_it : La nuova vita di Roberta #Vinci: a Miami esordio nel World Padel Tour - livetennisit : La nuova vita di Roberta Vinci: esordio col botto per la pugliese nel World Padel Tour - PadelReview : Roberta Vinci dopo l'esordio al World Padel Tour: Una bellissima sfida con me stessa -

Ultime Notizie dalla rete : Roberta Vinci

L'ex tennista tarantinasi dà al padel. L'atleta 39 enne, secondo posto agli Us Open di New York nel 2015 - fu sconfitta nella storica finalissima tutta tricolore dalla brindisina Flavia Pennetta - , torna in ...Percomincia una nuova avventura sportiva. A quattro anni di distanza dall'ultima partita su un campo da tennis nel circuito WTA - nel 2018 al Foro Italico -, l'ex finalista agli US Open è ...L’ex tennista tarantina Roberta Vinci si dà al padel. L’atleta 39 enne, secondo posto agli Us Open di New York nel 2015 – fu sconfitta nella storica finalissima tutta tricolore dalla brindisina Flavia ...Per Roberta Vinci comincia una nuova avventura sportiva. A quattro anni di distanza dall’ultima partita su un campo da tennis nel circuito WTA – nel 2018 al Foro Italico –, l’ex finalista agli US Open ...