Risultati Champions League LIVE | il PSG vince allo scadere | uragano City

(Di martedì 15 febbraio 2022): tutti gli aggiornamenti degli ottavi di finale. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti didagli ottavi diche si svolgerà tra martedì 15 febbraio e mercoledì 16 marzo. Inizia la fase finale della massima competizione continentale per club con subito un clamoroso big match tra Paris Saint Germain e Real Madrid a rappresentare il piatto forte del menù. Sfida proibitiva per l’Inter di Simone Inzaghi che incrocerà i tacchetti con ilrpool di Salah e Manè, mentre per la Juventus avversario sulla carta più agevole, il Villarreal., Chelsea e Bayern super favorite con Sporting, Lille e Salisburgo, mentre appare incertissima la sfida tra Atletico Madrid e ...

Sono appena terminati i primi tempi di PSG - Real Madrid e Sporting - Manchester City, gara valide per gli ottavi di finale di League. Resiste lo 0 - 0 nel match clou di giornata tra PSG e Real Madrid. Nell'altra gara, invece, il City travolge letteralmente lo Sporting con un 4 - 0 firmato da Mahrez, Bernardo Silva ... Notte di Champions League al Meazza dove l'Inter di Simone Inzaghi mercoledì sera alle 21 ospita la corazzata Liverpool nell'andata degli ottavi di finale.