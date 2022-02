Rimborsi gonfiati arbitri: nuova indagine su Giacomelli, rischia una squalifica (Di martedì 15 febbraio 2022) Per l’arbitro Giacomelli si prospetta un altro probabile stop a causa dell’inchiesta sui Rimborsi falsi degli arbitri. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il caso ha visto coinvolti diversi arbitri e assistenti di A, in estate. “Sul tavolo del procuratore dell’Aia e su quello del presidente della Disciplinare, Carboni, c’è un fascicolo con un nome che è già stato coinvolto nella seconda tranche. Si tratta di Piero Giacomelli, arbitro di Trieste, già condannato ad un mese e mezzo lo scorso settembre, tornato in campo, ma che avrebbe un compenso che non è sfuggito ai controlli, effettuati dalla segreteria della Can”. Nel mirino c’è il chilometraggio messo a rimborso dall’arbitro per la gara Spal-Brescia dello scorso 11 dicembre. Nella precedente condanna, la colpa fu data al contachilometri della Lexus ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 15 febbraio 2022) Per l’arbitrosi prospetta un altro probabile stop a causa dell’inchiesta suifalsi degli. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il caso ha visto coinvolti diversie assistenti di A, in estate. “Sul tavolo del procuratore dell’Aia e su quello del presidente della Disciplinare, Carboni, c’è un fascicolo con un nome che è già stato coinvolto nella seconda tranche. Si tratta di Piero, arbitro di Trieste, già condannato ad un mese e mezzo lo scorso settembre, tornato in campo, ma che avrebbe un compenso che non è sfuggito ai controlli, effettuati dalla segreteria della Can”. Nel mirino c’è il chilometraggio messo a rimborso dall’arbitro per la gara Spal-Brescia dello scorso 11 dicembre. Nella precedente condanna, la colpa fu data al contachilometri della Lexus ...

Ultime Notizie dalla rete : Rimborsi gonfiati Il Superbonus è tutto sbagliato anche senza truffe ... posso cedere crediti per lavori mai fatti, o gonfiare le fatture e incassare lo stesso i rimborsi .comodissima per riciclare denaro o accumulare soldi cedendo crediti inesistenti o gonfiati.

Pensioni invalidità, Reddito Cittadinanza, Bonus casa: podio Olimpiadi della truffa ... si trovano prestanome, a questi si girano crediti fiscali per lavori edilizi mai fatti o gonfiati ... Reddito di Cittadinanza a integrazione del reddito in nero e Bonus edilizi, cioè rimborsi fiscali ...

Covid, rimborsi ospedali gonfiati? L'esposto dell'Avv. Grimaldi Agenzia askanews Rimini. “Cresta” sui rimborsi del Comune, patteggia presidente di comitato Aveva fatto la cresta sui rimborsi chiesti al Comune per varie manifestazioni ... In realtà è stato accertato dalla Guardia di finanza, a gonfiare i conti indirizzati all’ufficio Economato di Palazzo ...

Truffa dei diamanti, 1,2 miliardi di rimborsi ai clienti delle banche coinvolte A fare il punto è stato Luigi Federico Signorini, direttore generale di Banca D’Italia, in audizione alla commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario. Sono arrivati a 1,2 miliardi di eur ...

