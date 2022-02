Advertising

MediasetTgcom24 : Rifiutò il Tso, il carabiniere sparò: così morì Mauro Guerra | La famiglia chiede chiarezza - Moniad74 : @ladyonorato @ilsussidiario Si parla di obbligo pur non potendolo considerare un TSO perché mancano i requisiti es… - aleverdi2000 : @serc_os È palese che la rabbia dell' handicappato spesso si concentri in un rifiuto degli altri ,un odio feroce pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiutò Tso

' Dopo ho scoperto che non c'era alcun' racconta. 'Per me Mauro non era pericoloso, con me non c'erano mai stati problemi in tanti anni', dice il maresciallo. 'Se fosse stato pericoloso, non ...Ma temo che finito il Covid chiederanno loro stessi un. Mi si stringe il cuore a pensare a tutte queste famiglie e a questi bambini/ragazzi sottoposti a questa totale tortura cinese e alla ...