Rieti, prove di asse Italia viva-centrodestra: i renziani sostengono il candidato sindaco di Fratelli d’Italia. “Via libera anche da Rosato” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Mai con la destra“, “nessuno in Italia viva ha parlato di alleanza con la destra”, “non posso allearmi con Salvini e Meloni“. È lungo l’elenco delle dichiarazioni in cui Matteo Renzi e i vertici di Italia viva, in questi anni, hanno preso le distanze dall’ipotesi di accordi con i partiti di centrodestra. Eppure a Rieti, capoluogo di provincia del Lazio chiamato al voto per le amministrative a giugno, è appena successo. A supporto del candidato sindaco del centrodestra, Daniele Sinibaldi, si presenterà “Rieti al centro“, una lista che tiene insieme Cambiamo! di Giovanni Toti, Coraggio Italia di Luigi Brugnaro e Italia viva. “Un’operazione civica e riformista”, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) “Mai con la destra“, “nessuno inha parlato di alleanza con la destra”, “non posso allearmi con Salvini e Meloni“. È lungo l’elenco delle dichiarazioni in cui Matteo Renzi e i vertici di, in questi anni, hanno preso le distanze dall’ipotesi di accordi con i partiti di. Eppure a, capoluogo di provincia del Lazio chiamato al voto per le amministrative a giugno, è appena successo. A supporto deldel, Daniele Sinibaldi, si presenterà “al centro“, una lista che tiene insieme Cambiamo! di Giovanni Toti, Coraggiodi Luigi Brugnaro e. “Un’operazione civica e riformista”, la ...

romi_andrio : RT @fattoquotidiano: Rieti, prove di asse Italia viva-centrodestra: i renziani sostengono il candidato sindaco di Fratelli d’Italia. “Via l… - fattoquotidiano : Rieti, prove di asse Italia viva-centrodestra: i renziani sostengono il candidato sindaco di Fratelli d’Italia. “Vi… - Majden3 : RT @avantibionda: Alle elezioni comunali di #Rieti #ItaliaViva sostiene il candidato di #FratellidItalia Daniele #Sinibaldi. Prove per un G… - FabioZadig : RT @avantibionda: Alle elezioni comunali di #Rieti #ItaliaViva sostiene il candidato di #FratellidItalia Daniele #Sinibaldi. Prove per un G… - beverlytozier3 : RT @avantibionda: Alle elezioni comunali di #Rieti #ItaliaViva sostiene il candidato di #FratellidItalia Daniele #Sinibaldi. Prove per un G… -