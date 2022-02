Riciclaggio, frodi fiscali, droga: 59 arresti e 18 milioni sequestrati. Coinvolti tre avvocati, un commercialista e un colonnello della finanza (Di martedì 15 febbraio 2022) Un volume d'affari da 170 milioni di euro derivante da frodi fiscali sul carburante messe in atto attraverso l'indicazione di crediti Iva fittizi. Ma anche operazioni contabili... Leggi su ilmattino (Di martedì 15 febbraio 2022) Un volume d'affari da 170di euro derivante dasul carburante messe in atto attraverso l'indicazione di crediti Iva fittizi. Ma anche operazioni contabili...

