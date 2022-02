Renzi: Gori (Pd), 'pubblicazione lettera Tiziano Renzi cortocircuito giudiziario-mediatico' (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - "L'acquisizione agli atti e la pubblicazione dell'intera lettera di Tiziano Renzi al figlio sono una perfetta rappresentazione del cortocircuito giudiziario-mediatico che avvelena l'Italia e dell'urgenza di una radicale riforma della giustizia". Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Roma, 15 feb (Adnkronos) - "L'acquisizione agli atti e ladell'interadial figlio sono una perfetta rappresentazione delche avvelena l'Italia e dell'urgenza di una radicale riforma della giustizia". Lo scrive su Twitter il sindaco di Bergamo Giorgio, del Pd.

