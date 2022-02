Renica non ha dubbi: “Napoli favorito col Barcellona. Può vincere l’Europa League? Vi dico tutto” (Di martedì 15 febbraio 2022) Barcellona-Napoli è uno dei match più interessanti dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Gli azzurri giocano contro uno dei club più blasonati al mondo. La squadra di Xavi è in piena emergenza in difesa, mentre Spalletti deve rinunciare a Lozano, Politano e Lobotka. Alessandro Renica ha parlato della sfida con il Barça ai microfoni di Radio Marte: “Il Barcellona dopo anni di gloria è nell’anno della ricostruzione, un po’ come la Juventus qui in Italia. Hanno molti soldi ma devono ricostruire, il Napoli invece è già ben definito. Questo può essere a favore del Napoli, anche se il blasone dell’avversario c’è e la gara sarà difficile. Ma io vedo un Napoli nettamente favorito contro il Barcellona. ... Leggi su napolipiu (Di martedì 15 febbraio 2022)è uno dei match più interessanti dell’andata dei sedicesimi di finale di Europa. Gli azzurri giocano contro uno dei club più blasonati al mondo. La squadra di Xavi è in piena emergenza in difesa, mentre Spalletti deve rinunciare a Lozano, Politano e Lobotka. Alessandroha parlato della sfida con il Barça ai microfoni di Radio Marte: “Ildopo anni di gloria è nell’anno della ricostruzione, un po’ come la Juventus qui in Italia. Hanno molti soldi ma devono ricostruire, ilinvece è già ben definito. Questo può essere a favore del, anche se il blasone dell’avversario c’è e la gara sarà difficile. Ma io vedo unnettamentecontro il. ...

