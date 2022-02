Reggina, la vittoria è anche sugli spalti: il settore ospiti intona un coro per il presidente Gallo [VIDEO] (Di martedì 15 febbraio 2022) Reggina, la vittoria è anche sugli spalti: il settore ospiti intona un coro per il presidente Gallo VIDEO StrettoWeb. L'articolo Reggina, la vittoria è anche sugli spalti: il settore ospiti intona un coro per il presidente Gallo VIDEO proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 15 febbraio 2022), la: ilunper ilStrettoWeb. L'articolo, la: ilunper ilproviene da City Roma News.

Advertising

sportli26181512 : Spal-Reggina 1-3: video, gol e highlights: Seconda vittoria consecutiva per la Reggina che passa per 3-1 sul campo… - citynowit : Due scontri diretti, altrettanti i successi per la Reggina. Vittoria dedicata al presidente Gallo - marafioti206 : PSG-Real Madrid no grazie la guardo con forte distacco,la mia Champions è stata stasera la vittoria della Reggina a… - teoocchiuto : Zero gerarchie, giovani e cuore: la ricetta di Stellone è perfetta, la vittoria con dedica al @PresLucaGallo è pesa… - matadezurdaa_ : seconda vittoria consecutiva ed è triplo sollievo: altro grande passo per uscire dalla zona di pericolo, si intrave… -