Reggina: il presidente Gallo colpito da un grave malore, condzioni molto preoccupanti (Di martedì 15 febbraio 2022) "Reggina 1914 comunica che il presidente Luca Gallo è stato colpito da un grave malore. Al momento le sue condizioni destano molta... Leggi su calciomercato (Di martedì 15 febbraio 2022) "1914 comunica che ilLucaè statoda un. Al momento le sue condizioni destano molta...

Advertising

Reggina_1914 : FORZA PRESIDENTE?????? Siamo con te ???? - DiMarzio : #Reggina, malore per il presidente #Gallo: 'Le sue condizioni destano molta preoccupazione', scrive il club - sportface2016 : +++#Reggina, grave malore per il presidente Luca #Gallo: 'Le sue condizioni destano molta preoccupazione'+++ - sportli26181512 : Reggina: il presidente Gallo colpito da un grave malore, condzioni molto preoccupanti: 'Reggina 1914 comunica che i… - reggiotv : Con riferimento alla nota diffusa ieri in merito al malore accusato dal Presidente Gallo, la Reggina 1914 comunica… -