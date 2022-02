Reggina, il comunicato sul presidente Gallo: “operato d’urgenza, è in prognosi riservata” (Di martedì 15 febbraio 2022) Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Luca Gallo, presidente della Reggina colpito da un malore nella giornata di ieri. Il club calabrese ha pubblicato un comunicato sul sito ufficiale. “Con riferimento alla nota diffusa ieri in merito al malore accusato dal presidente Gallo, Reggina 1914 comunica che, in data odierna, lo stesso è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza. Attualmente le condizioni del presidente sono stabili, ma il quadro clinico resta preoccupante. La prognosi è riservata”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 15 febbraio 2022) Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Lucadellacolpito da un malore nella giornata di ieri. Il club calabrese ha pubblicato unsul sito ufficiale. “Con riferimento alla nota diffusa ieri in merito al malore accusato dal1914 comunica che, in data odierna, lo stesso è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Attualmente le condizioni delsono stabili, ma il quadro clinico resta preoccupante. La”. L'articolo CalcioWeb.

