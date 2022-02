Referendum, la Consulta si riunisce per decidere su eutanasia, cannabis e giustizia. Cappato: “Grande occasione per unire il Paese” (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo la raccolta firme e la validazione della Cassazione, per i Referendum su eutanasia legale e cannabis (così come per i 6 quesiti sulle giustizia voluti da Lega e Radicali) è il giorno decisivo, con la discussione e l’esame alla Corte costituzionale che dovrà decidere sull’ammissibilità. Il neo presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, ha fissato alle ore 9.30 l’inizio dell’udienza: sarà il quesito sul fine vita ad aprire i lavori, seguiranno quelli su cannabis e giustizia. “Siamo qui grazie a un milione e 240mila persone che hanno firmato il Referendum e grazie a chi ha avuto il coraggio di trasformare un dramma privato in una battaglia di libertà. Entriamo in Corte con il rispetto per la stessa e con la speranza che ci sia una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo la raccolta firme e la validazione della Cassazione, per isulegale e(così come per i 6 quesiti sullevoluti da Lega e Radicali) è il giorno decisivo, con la discussione e l’esame alla Corte costituzionale che dovràsull’ammissibilità. Il neo presidente della Corte costituzionale, Giuliano Amato, ha fissato alle ore 9.30 l’inizio dell’udienza: sarà il quesito sul fine vita ad aprire i lavori, seguiranno quelli su. “Siamo qui grazie a un milione e 240mila persone che hanno firmato ile grazie a chi ha avuto il coraggio di trasformare un dramma privato in una battaglia di libertà. Entriamo in Corte con il rispetto per la stessa e con la speranza che ci sia una ...

