Referendum, la Consulta: “Inammissibile il quesito sull’eutanasia, non tutela la vita”. Cappato: “Ora la disobbedienza civile” (Di martedì 15 febbraio 2022) Mina Welby: «Una stilettata al cuore». Adinolfi: «Lieti di aver viste riconosciute le nostre ragioni». Il leader del M5s, Conte: «Ci piacerebbe una Consultazione online» Leggi su lastampa (Di martedì 15 febbraio 2022) Mina Welby: «Una stilettata al cuore». Adinolfi: «Lieti di aver viste riconosciute le nostre ragioni». Il leader del M5s, Conte: «Ci piacerebbe unazione online»

