Referendum cannabis, Soldo risponde a Salvini: “Dire che chi vuole è libero di farsi le canne significa affidarsi alla criminalità organizzata” (Di martedì 15 febbraio 2022) “Dire che chi vuole è libero di farsi le canne – come ha detto questa mattina, davanti alla Corte costituzionale, Matteo Salvini – vuol Dire solo che si è obbligati ad andare nelle mani della criminalità organizzata”. Lo dice Antonella Soldo, membro del comitato promotore del Referendum cannabis, in risposta al video che sta circolando con le dichiarazioni del leader della Lega, che perdendo la pazienza, aveva risposto proprio a Soldo. “Non è pensabile una riforma della giustizia senza passare dalla riforma del Testo Unico sulle Droghe, chi si pone questo obiettivo deve intervenire. Questa legge, infatti, porta in carcere un terzo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) “che chidile– come ha detto questa mattina, davantiCorte costituzionale, Matteo– vuolsolo che si è obbligati ad andare nelle mani della”. Lo dice Antonella, membro del comitato promotore del, in risposta al video che sta circolando con le dichiarazioni del leader della Lega, che perdendo la pazienza, aveva risposto proprio a. “Non è pensabile una riforma della giustizia senza passare driforma del Testo Unico sulle Droghe, chi si pone questo obiettivo deve intervenire. Questa legge, infatti, porta in carcere un terzo del ...

