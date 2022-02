Real Madrid | Ancelotti | «Prestazione non buona | il PSG ha meritato di vincere»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Un deluso Carlettoha parlato al termine della sfida di Champions League persa dal suocontro il PSG Serata negativa per ildi Carlo, messo alle corde a più riprese dal Paris Saint Germain. Ecco le parole del tecnico italiano a Mediaset: SCONFITTA – «Lanon è stata, il risultato non cambia tantissimo anche se il PSG ha un piccolo vantaggio. Hanno sicuramentedi, siamo dispiaciuti perché potevamo fare meglio. Abbiamo creato poche opportunità per gli attaccanti, ma abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela al ritorno». L'articolo proviene da Calcio News 24.