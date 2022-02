Rally, Lorenzo Bertelli salta il round in Svezia per l’impegno alla Milano Fashion Week (Di martedì 15 febbraio 2022) Lorenzo Bertelli non parteciperà al Rally di Svezia, secondo atto del FIA World Rally Championship 2022. Il pilota italiano, atteso a bordo di una delle ‘Puma’ di M-Sport (Ford), non correrà in Scandinavia in seguito ad un impegno lavorativo alla Milano Fashion Week. Il 33enne lombardo era atteso come l’anno scorso nell’unico evento sulla neve della stagione e sarebbe stato il primo italiano presente nella nuova ‘Rally1’. L’Irlandese Craig Breen, il britannico Gus Greensmith ed il francese Adrien Fourmaux sono attesi regolarmente al via della seconda tappa del 2022. Richard Millener, boss di M-Sport, ha rilasciato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’. “Ci saranno tre vetture per l’evento. Spero ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)non parteciperà aldi, secondo atto del FIA WorldChampionship 2022. Il pilota italiano, atteso a bordo di una delle ‘Puma’ di M-Sport (Ford), non correrà in Scandinavia in seguito ad un impegno lavorativo. Il 33enne lombardo era atteso come l’anno scorso nell’unico evento sulla neve della stagione e sarebbe stato il primo italiano presente nella nuova ‘1’. L’Irlandese Craig Breen, il britannico Gus Greensmith ed il francese Adrien Fourmaux sono attesi regolarmente al via della seconda tappa del 2022. Richard Millener, boss di M-Sport, ha rilasciatostampa come riporta ‘Motorsport.com’. “Ci saranno tre vetture per l’evento. Spero ...

RaffaelloCaruso : Lorenzo Bertelli, CEO di #PRADA, sarà costretto ad abdicare al Rally di Svezia per dedicarsi alla… - motorionline : #WRC | Lorenzo Bertelli rappresenterà il Gruppo #Prada alla #MilanoFashionWeek, perciò salta il concomitante impegn… - Tuttipazziperi1 : Purtroppo il nostro Lorenzo Bertelli non sarà al via del Rally di Svezia. - motorboxcom : #WRC Salta all'ultimo la presenza di Lorenzo Bertelli al prossimo Rally Svezia - MediaRolling : DiRT Rally 2.0 (Lorenzo Puyalto) -