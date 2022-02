Ragusa | Chiavola Pd bocciati nostri emendamenti su politiche green

(Di martedì 15 febbraio 2022)– A distanza di poco più di dieci giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e dei relativi, avvenuta nelle sedute consiliari del 1 e del 3 febbraio, il capogruppo del Pd Mariorompe il silenzio (ma nel frattempo il suo partito ha tenuta una conferenza stampa per elencare alcuni punti, a giudizio del demni, critici, dell’attività della giunta Cassì) e torna sull’ argomento. In particolare il capogruppo democratico lamenta “dopo l’allarme lanciato da Legambiente sulla scarsa qualità dell’aria in città, non si capisce perchè isullesiano stati”. E afferma “ci fa molto riflettere il fatto che, pur presentandoal bilancio ...

... in cui si evidenziano gli alti livelli di polveri sottili e in particolare di PM 2,5, per le qualiè al primo posto in Sicilia, interviene sull'argomento il consigliere Mario. "Ci fa ...... nei giorni scorsi, è stato lanciato da Legambiente, allarme in cui si evidenzia che la qualità dell'aria, nella nostra città, è tutt'altro che ?(Pd) e l'allarme di Legambiente sulla ...Ragusa – A distanza di poco più di dieci giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e dei relativi emendamenti, avvenuta nelle sedute consiliari del 1 e del 3 febbraio, il capogruppo del Pd ...C’è poco da scherzare”. E’ quanto afferma il capogruppo del Pd al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, il quale si dice rammaricato per la scarsa attenzione che i sostenitori della Giunta ...