Quando il principe è di moda: Felix di Danimarca debutta come modello (Di martedì 15 febbraio 2022) È ottavo in linea di successione e fratello del principe Nikolai che bazzica le passerelle dal 2018. Il nipote di Margrethe II è solo uno dei tanti royals che si buttano nel fashion: già arruolato da un'agenzia, il giovane è il protagonista della campagna dell'ultima collezione di gioiello firmata Georg Jensen Leggi su vanityfair (Di martedì 15 febbraio 2022) È ottavo in linea di successione e fratello delNikolai che bazzica le passerelle dal 2018. Il nipote di Margrethe II è solo uno dei tanti royals che si buttano nel fashion: già arruolato da un'agenzia, il giovane è il protagonista della campagna dell'ultima collezione di gioiello firmata Georg Jensen

Ultime Notizie dalla rete : Quando principe La raccolta delle sedi diplomatiche all'estero "L'idea è nata quando ero ambasciatore in Belgio. Nel 2000, in occasione di un pranzo di gala in ... che nel 1929 aveva ospitato la cerimonia del fidanzamento del principe Umberto di Savoia con la ...

'Il colibrì', Bérénice Bejo: "Favino, un partner incredibile" ... passata per The Search, Il mio Godard, Il Principe dimenticato , in attesa di vedere il prossimo Z ... Quando ho letto il libro di Sandro Veronesi l'ho trovato immediatamente geniale , mi è piaciuto ...

Quando il principe è di moda: Felix di Danimarca debutta come modello Vanity Fair.it I migliori articoli di oggi Quando quell'uomo si chiama Roddy Llewellyn e per otto anni ha amato la principessa Margaret, il suo gesto diventa la scena di una favola triste che oggi i sudditi britannici sono molto più disposti a ...

Charlene di Monaco, qualcosa non va: rimandata ancora la fine del suo ricovero Non è ancora il momento per il ritorno a casa della principessa Charlene di Monaco e non si sa ancora quando sarà possibile. La principessa per ora resta dunque nella clinica extra-lusso in cui si ...

