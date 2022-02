Putin trova anche il tempo di scherzare: 'Gli Usa hanno anche detto a che ora inizia la guerra?' (Di martedì 15 febbraio 2022) La Cia aveva avvisato ieri il Presidente ucraino e il mondo intero che l'invasione russa sarebbe iniziata oggi, mercoledì 16 febbraio. Non è stato così, e anzi sembra che molte truppe russe si stiano ... Leggi su globalist (Di martedì 15 febbraio 2022) La Cia aveva avvisato ieri il Presidente ucraino e il mondo intero che l'invasione russa sarebbeta oggi, mercoledì 16 febbraio. Non è stato così, e anzi sembra che molte truppe russe si stiano ...

