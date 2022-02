Putin: “La Russia non vuole la guerra. Siamo pronti a proseguire il transito del gas dopo il 2024. Ma non accetteremo mai l’allargamento della Nato verso i nostri confini” (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attesa conferenza stampa del presidente russo con il cancelliere tedesco Olaf e Scholz. «Abbiamo deciso ritiro parziale delle truppe» Leggi su lastampa (Di martedì 15 febbraio 2022) L’attesa conferenza stampa del presidente russo con il cancelliere tedesco Olaf e Scholz. «Abbiamo deciso ritiro parziale delle truppe»

