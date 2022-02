Putin | “La Russia non vuole la guerra Siamo pronti a proseguire il transito del gas dopo il 2024 Ma non accetteremo mai l’allargamento della Nato verso i nostri confini”

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - vaticannews_it : #15febbraio #Ucraina al centro del colloquio tra il presidente Putin e il cancelliere tedesco Scholtz, mentre si sm… - RaiNews : Dopo il summit con il presidente ucraino Zelensky, il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrerà Vladimir Putin a M… - serenel14278447 : Putin: “La Russia non vuole la guerra. Siamo pronti a proseguire il transito del gas dopo il 2024. Ma non accettere… - MATTE1973S : RT @ItalicaTestudo: #Putin annuncia il ritiro delle truppe al confine tra #Russia e #Ucraina Evidentemente Giggino lo ha avvertito che avre… -

Ultime Notizie dalla rete : Putin Russia

... con il paradosso peraltro che i principali taroccatori delle specialità tricolori sono i paesi ricchi , dagli Stati Uniti di Biden alladi, passando per Australia e Germania. In testa ...Mosca, 15 feb 17:04 - Il ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, a nome del presidente Vladimir, ha incontrato a Damasco il presidente siriano, Bashar...Le tensioni russo-americane, alimentate dalle politiche imperialiste di Washington, che incidono in profondità sulle relazioni altrimenti amichevoli tra Europa e Russia, spingono ancor più ..."Vogliamo la guerra?, Certo che no". Le parole di Putin - in conferenza stampa - dopo i colloqui con il cancelliere tedesco Olaf Scholz a Mosca. "Questo e' esattamente il motivo per cui abbiamo ...